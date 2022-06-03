الدمام 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسواصلت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال سفلتة وصيانة شبكة الطرق بمحافظة الخفجي، بإجمالي أكثر من 11 ألف متر مربع من الأسفلت وطلاء الأرصفة بطول 4000 متر طولي، وإغلاق الحفر بالأسفلت بأكثر من 800 متر مربع من الأسفلت، ضمن برامج ‎جودة الحياة، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.كما نفذت الأمانة، أعمال صيانة طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة الظهران، ضمن برنامج مشروع صيانة الطرق، بهدف رفع كفاءة الطرق والمحافظة على البنية التحتية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها مدينة الظهران، وتحسين شبكة الطرق وأنسنتها، وتطوير البنية التحتية، في ضوء خططها للتحسين المستمر ومعالجة التشوه البصري.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها لتحقيق الأهداف المنشودة لتحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز (940).// انتهى //12:54ت م0029