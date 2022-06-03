تونس 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الذي يزور اليابان حاليا، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية سوزوكي تاكاو.وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء التونسية استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الرأي حول السبل الكفيلة بتطويرها وتنويعها في المجالات كافة, إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الوزير الجرندي، ضرورة استكمال المشاريع المبرمج إنجازها في تونس عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA )، داعيا الشركات اليابانية إلى مضاعفة استثماراتها في تونس في مجالات حيوية على غرار البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجددة والبنية التحتية عالية الجودة .// انتهى //13:52ت م0036