باماكو 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأعلن الجيش المالي عن القضاء على 31 مسلحًا، وإصابة 27 آخرين، بينهم "قادة مطلوبون"، خلال عملية برية وجوية شنها الجيش على معسكر يقع على بعد 3 كيلومترات بجهة "دونازا".وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة المالية، الليلة الماضية، أنه جرى خلال هذه العملية إحراق عربتين ونحو عشرين دراجات نارية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية هي ردا على أحدث العمليات ضد الجيش المالي، حيث قتل خلالها جنديين ماليين وأصيب 9 آخرين فضلا عن تدمير عربتين في كمين نصبه مسلحون مجهولون على محور غوسي ـ غو .// انتهى //14:07ت م0038