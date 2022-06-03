الدمام 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستزخر المنطقة الشرقية بـ 692 حديقة، موزعة بين أحياء مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن مشاركة أمانة المنطقة في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي ونصيب الفرد منها، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم لتكون المدن صديقة للإنسان من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.وتضمنت هذه الحدائق (6) حدائق بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع، وساحة، و 60% نسبة المساحات الخضراء فيها، و 4 حدائق بمحافظة الخبر تحتوي على ألعاب مدمجة ومسارات لذوي الإعاقة، وهي حديقة الربيع بحي الثقبة على تقاطع شارع 23 وشارع الرياض بمساحة 28 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 15380 متراً مربعاً، و 125 شجرة وشجيرة، ومجموعتين ألعاب برج جماعية و 7 ألعاب فردية، و 56 موقف للسيارات، وحديقة التحلية بحي التحلية بين شارعي سيحان الوائلي وحارثة بن ظفر بمساحة ١٠ آلاف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 5900 متر مربع، و 235 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية ولعبتين فردية، و 60 موقف للسيارات، وحديقة البحيرة في حي البحيرة بين شارعي الانتصار والقنديل بمساحة ٩٥٠٠ متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 5600 متر مربع، و 126 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية ولعبتين فردية، و 52 موقف للسيارات، وحديقة الشراع في حي الشراع عند تقاطع شارعي أو بردة الأنصاري بشارع ابراهيم بن خضر بمساحة ٦٠٠٠ متر مربع، ومساحات خضراء بمساحة 3600 متر مربع، و 150 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية وثلاث ألعاب فردية، و 14 موقف للسيارات.وحظيت مدينة الظهران بحديقتين؛ حديقة السديم في حي القصور بين شارعي الحديثة والسعيرة بمساحة 4000 متر مربع، ومساحات خضراء بمساحة 2300 متر مربع، و 145 شجرة وشجيرة، ولعبتين برج جماعية ولعبة فردية، و 10 مواقف للسيارات، وحديقة الثريا في حي الدوحة الجنوبية بين شارعي الهيثم بن خارجة وتميم بن أبي الفتوح بمساحة 2500 متر مربع، ومساحات خضراء بمساحة 1500 متر مربع، و 116 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية ولعبتين فردية، و 6 مواقف للسيارات.كما تضمنت الحدائق ساحة جوار بمحافظة الخبر على شارع الأمير تركي مع تقاطع طريق الملك سلمان بمساحة 6500 متر مربع، وتتميز بالمساحات المفتوحة المزينة بأشجار الزيتون والمسطحات الخضراء وكراسي الجلوس، والإضاءات الأرضية ما يجعلها ساحة تفاعلية لمختلف الأنشطة لقربها من المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية ويعزز جودة الحياة في محافظة الخبر، مما يجعل منها وجهة جذب للسياح، ويجعل الخبر وجهة سياحية رائدة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الساحة بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المستدامة.يذكر أن المسطحات الخضراء تغطي حوالي 60% من إجمالي مساحات هذه الحدائق، بالإضافة إلى أعمال زراعة أشجار الظل وأشجار الزينة وملاعب لكرة القدم وألعاب أطفال تشمل ألعاب للأطفال ذوي الإعاقة ولفئات عمرية مختلفة، كما تحتوي على ألعاب قوى مختلفة ومضامير جري.// انتهى //14:16ت م0040