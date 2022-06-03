تبوك 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بوفاة والدته رحمها الله .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للواء الزبن ولجميع أسرتهم بوفاة فقيدتهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .من جهته أعرب مدير شرطة منطقة تبوك عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .// انتهى //15:03ت م0041