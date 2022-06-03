الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، وعددٌ من المسؤولين في المركز.وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتعلق بأداء المركز خلال عام التقرير، الذي اشتمل على معلوماتٍ وأرقام تتعلق بأداء المركز، والتحديات والصعوبات التي تواجهه خلال أدائه لمهامه، وذلك لإعداد تقرير اللجنة المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير للمجلس في الفترة المقبلة.ومن المحاور التي ناقشها الاجتماع الجهود التي يقوم بها في مجال الرصد الجوي والبحري، كما بحثت اللجنة مع الرئيس التنفيذي للمركز النماذج التي يستخدمها المركز للمحاكاة والتوقعات للأرصاد الجوية.واستعرض الاجتماع تعاون المركز وشراكاتها المحلية والإقليمية والدولية في مجال الأرصاد، كما ناقشت اللجنة مسؤولي المركز حول الصورة النمطية للمركز وأدواره في سائل التواصل الاجتماعي، واستمع أعضاء اللجنة إلى شرحٍ عن برنامج الاستمطار الذي يقوم به المركز كما استعرض الاجتماع عددًا من البيانات والمعلومات التي تتعلق ببرنامج الاستمطار.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات لمسؤولي المركز والتي تتعلق فيما ورد في التقرير السنوي للمركز، حيث أجاب مسؤولو المركز عما تم طرحه من أسئلة واستفسارات.يذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.// انتهى //15:03ت م0042