تبوك 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأنهت أمانة منطقة تبوك زراعة ما يزيد عن 500 ألف زهرة صيفية مختلفة الأشكال والألوان في حدائق وميادين وتقاطعات وطرق وشوارع مدينة تبوك .واشتملت الأزهار التي أختيرت بعناية لتتناسب مع مناخ المنطقة ومنها زهور " أمرنتس، وزنيا، وعرف الديك، وفضيه، وختميه وجلارديا، وغيرها"، حيث قامت الأمانة من خلال مسح المواقع المستهدفة أولاً، ومن ثم دراسة خريطة الزهور والنباتات الموجودة, والعمل على توزيع الزهور الصيفية والمستديمة، واختيار خليط نوعي منسق يعكس أشكالاً جميلة، بهدف زيادة معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لرفع مستوى جودة الحياة وأنسنة المدينة .// انتهى //15:03ت م0043