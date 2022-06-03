طرابلس 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسالتقى مدير إدارة الشؤون الأفريقية الليبية، بسفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء لدى ليبيا.وتركز اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية على مناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية للتجمع والتي دعت إليها دولة ليبيا في الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس الماضي لعودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس.وأكد مدير إدارة الشؤون الأفريقية خلال اللقاء على أن دولة ليبيا عاقدة العزم على استضافة القمة الاستثنائية المقترحة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري، مبينا أهمية التجمع على الصعيد السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها، وأن الدولة الليبية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة المرتقبة.بدورهم أكد رؤساء البعثات الأفريقية على أهمية هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة.// انتهى //15:06ت م0044