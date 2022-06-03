القدس المحتلة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية قولها إن عشرات الآلاف من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48 ومن الضفة الغربية أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر شرطة الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين، خاصة في منطقة باب الأسباط التي أدى فيها عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال التي منعت عددا من الشبان من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليهم.// انتهى //15:22ت م0046