غزة 03 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 02 يونيو 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز اليوم مراكب الصيادين في شمال قطاع غزة.وقالت مصادر محلية في غزة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع لاحقت مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقة الواحة، وسط إطلاق للنار والغاز تجاههم، إضافة إلى فتح خراطيم المياه تجاه مراكبهم، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.// انتهى //15:29ت م0047