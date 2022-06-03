جدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسوجدت المواهب الشابة طريقها في موسم جدة والحصول على فرصتها لتقديم مواهبها وإبداعاتها أمام الجمهور في مناطق الفعاليات المختلفة ليشاركوا في إثراء الزوار بأدائهم الرائع، ويبرزوا مالديهم من إمكانات واعدة في عالم الفن .واستقطبت منصة "مطلوب" الوطنية الكثير من النماذج الشابة التي ينتظرها مستقبل واعد، وفتحت المجال أمامهم للظهور أمام زوار الموسم، والانتقال خطوة إلى الأمام إلى منصات الإبداع والاحترافية وصقل مهاراتهم وإكسابهم الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم، وذلك بإتاحة التقديم لمن يرغب المشاركة بموهبته لعرض مواهبهم في الفن والعزف والغناء .وحظيت المواهب الفنية الشابة في موسم جدة بدعم وتسهيلات كبيرة من موسم جدة، كما خصصت لهم مواقع مناسبة ضمن مناطق فعاليات الموسم ليحققوا أهدافهم وطموحاتهم .// انتهى //16:12ت م0052