حجة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 4.105 مستفيدين خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وراجع عيادة الطوارئ 288 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 216 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 754 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 11 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 314 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.258 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.258 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 6 أفراد .وفي الخدمات المساندة استفاد 590 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات .// انتهى //16:13ت م0053