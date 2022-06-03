حجة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2,813 كرتوناً من التمور للأسر المحتاجة في مديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد منها 16,878 فردًا .ويأتي ذلك امتداداً للمشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .// انتهى //16:18ت م0055