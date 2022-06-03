عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,813 كرتوناً من التمور في مديرية حيران بحجة
الجمعة 1443/11/4 هـ الموافق 2022/06/03 م واس
حجة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2,813 كرتوناً من التمور للأسر المحتاجة في مديرية حيران بمحافظة حجة، استفاد منها 16,878 فردًا .
ويأتي ذلك امتداداً للمشروعات الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .
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16:18ت م
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