الحديدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب النظافة الشخصية للنازحين بمخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، استفاد منها 1,600 أسرة نازحة .وأشاد كل من المدير العام لمديرية الخوخة سالم عليان ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تامر عبد الجبار بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمخيمات النازحين، موضحين بأن توزيع تلك الحقائب يأتي ضمن الأنشطة المستمرة التي يقدمها ويمولها المركز للنازحين وذلك للتخفيف من معاناتهم الإنسانية .ويأتي توزيع هذه الحقائب في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .// انتهى //16:35ت م0058