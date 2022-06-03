برلين 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسلقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 60 آخرين في حادث قطار بالقرب من بلدة جارميش-بارتنكيرشن في منطقة بافاريا العليا جنوبي ألمانيا اليوم.وقال مسؤول محلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: إن 16 فردا أصيبوا بجروح خطيرة إثر خروج القطار عن مساره في قرية بورجراين.من جهته أوضح المتحدث باسم الشرطة شتيفان زونتاج أن قطار الركاب كان متجها نحو ميونخ عندما خرج عن المسار لأسباب لم يتم تحديدها بعد ، وانقلبت ثلاث عربات عقب خروجها عن القضبان.وأضاف زونتاج أن "عملية كبرى" جارية لتحرير الركاب من حطام القطار، موضحا أنه يُجرى إخراجهم من نوافذ العربات.وتم إغلاق خط القطار بين جارميش-بارتنكيرشن وأوبيراو المجاورة للقيام بأعمال الإنقاذ.// انتهى //17:29ت م0061