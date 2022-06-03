الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي يقام في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 2 إلى 12 يونيو الجاري، في إطار الاحتفاء بالمدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.ويضم جناح المنظمة عددا من الكتب والدراسات التي أصدرتها في مجالات اختصاصها، ومنشورات ومطويات تُعرف بأهم مبادراتها وبرامجها ومشاريعها، مع إتاحة الفرصة للزائرين للجناح إمكانية تحميل هذه الإصدارات إلكترونيا بالمجان، إضافة إلى فضاء للأطفال للقيام بأنشطة ثقافية وفنية، وتعريف بأزياء الأطفال في دول العالم الإسلامي.كما تقدم الإيسيسكو مجموعة من الأشرطة التي أنتجتها للتعريف بمجالات عملها، وتوثيق ما تنفذه من مبادرات وبرامج، وما حققته من إنجازات، في مجالات عملها، فضلا عن عقدها لسلسلة من الندوات الثقافية، واللقاءات الفكرية، والمسابقات الثقافية وتوزيع جوائز تقديرية.// انتهى //18:47ت م0063