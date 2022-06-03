الخرطوم 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسبدأ نائب رئيس جمهورية جنوب السودان معالي جيمس واني إيقا اليوم زيارة رسمية إلى السودان تستغرق يومين.وقال إيقا في تصريح صحفي: إن زيارته للسودان تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مبينا أنه سيلتقي بعدد من المسؤولين السودانيين لإطلاعهم على التقدم المُحرَز في اتفاقية السلام في جنوب السودان، مشيدا بمستوى العلاقات والتعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا.// انتهى //18:49ت م0065