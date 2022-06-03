واشنطن 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن بوزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.وناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومقدونيا الشمالية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث استعدادات مقدونيا الشمالية لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2023.// انتهى //18:50ت م0066