الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وحكومة الجمهورية اللبنانية اتفاقية خاصة بتقديم مساعدة إنسانية لتأمين إعادة الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في أوكرانيا، واضطرتهم الأوضاع هناك لمغادرتها إلى الدول المجاورة.ووقع الاتفاقية عن الإيسيسكو مديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن الجمهورية اللبنانية سفيرها المعتمد بالمغرب زياد عطا الله، الذي عبر بالمناسبة عن شكر وتقدير لبنان -حكومة وشعبا- للمنظمة على ما تقدمه من دعم، وخاصة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن هذه المساعدة الإنسانية من الإيسيسكو ستسهم في حل مشكلة كبيرة تواجه بعض الأسر اللبنانية من أهالي الطلاب العالقين حاليا.من جانبه أكد الدكتور المالك حرص الإيسيسكو على تعزيز التعاون مع الجمهورية اللبنانية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، في إطار رؤيتها الجديدة التي تنتهج الانفتاح على الجميع وعقد الشراكات لدعم وبناء قدرات الشباب في دول العالم الإسلامي.// انتهى //18:52ت م0067