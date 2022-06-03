الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط اليوم بوزير الثقافة والاتصال في جمهورية السنغال عبد الله ديوب، حيث تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية.وخلال اللقاء أكد الجانبان حرصهما على استمرار العلاقات المتميزة بين الإيسيسكو والسنغال، وتحقيق المزيد من التواصل لتحقيق أهداف التعاون المرجوة، واستعرضا أبرز البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون بين المنظمة والجهات السنغالية المختصة.كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التراث، والعمل على تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية السنغالية على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، وكذلك في دعم وبناء قدرات الشباب، وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن.// انتهى //18:53ت م0068