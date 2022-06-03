الأمم المتحدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسحث خبيران في حقوق الإنسان تابعان للأمم المتحدة إسرائيل اليوم على وقف إخلاء وهدم قرية للبدو في إسرائيل، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى تهجير مئات السكان قسراً في محاولة لتوسيع المستوطنات اليهودية فقط.وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال في بيان صحفي اليوم من أن الآلاف من المواطنين البدو في إسرائيل الذين يعيشون في النقب يواجهون تهديدات بالإخلاء لإفساح المجال لمزيد من المدن اليهودية فقط والقواعد العسكرية وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تستثني البدو ومصالحهم التنموية.وأعربا عن قلقهما بشكل خاص من أن ما يقرب من 500 من السكان في قرية رأس جرابة- التي لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية- يواجهون تهديدا وشيكا بالإخلاء، داعيين السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لعمليات الإخلاء وهدم المساكن التي يمكن أن تسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها لطريقة الحياة التقليدية للبدو، وسبل عيشهم، وممارساتهم الثقافية، والعلاقة بأراضيهم.// انتهى //19:34ت م0071