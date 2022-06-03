طريف 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل بعنوان "مهارات التقرير التلفزيوني والصحفي الشامل"، وذلك في قاعة التعليم الطبي المستمر في مستشفى طريف العام .وتناولت الورشة -التي أقيمت بحضور 40 مشاركاً ومشاركة- عدة محاور منها مبادئ التحرير الصحفي، وفكرة التقرير الصحفي، إضافة إلى كتابة وتصوير ومونتاج وإخراج التقرير التلفزيوني بهدف إلمام المتدرب بمبادئ وأساسيات العمل الصحفي التلفزيوني لإنتاج التقارير التلفزيونية.// انتهى //20:03ت م0072