اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
الجمعة 1443/11/4 هـ الموافق 2022/06/03 م واس
الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.6 %، مسجلا 12.609,89 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.59 % ليستقر عند 1.018,49 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.34 % مسجلا 942,41 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 378,97 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 658,73 مليار درهم مغربي.
// انتهى //
20:34ت م
0074