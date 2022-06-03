الرباط 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.6 %، مسجلا 12.609,89 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.59 % ليستقر عند 1.018,49 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.34 % مسجلا 942,41 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 378,97 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 658,73 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:34ت م0074