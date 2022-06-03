جدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسيختتم معرض "بساط الريح 21" مساء غدٍ السبت فعالياته المقامة ضمن موسم جدة 2022 في منطقة سوبردوم، بعدة عروض وفعاليات متنوعة قدمها على مدار خمسة أيام.وفتح المعرض الذي شهدت فعالياته إقبالاً كبيراً من الزوار فرصاً متنوعة للمصممين والمصممات السعوديين، كما مهد لخلق العديد من الشراكات، وعرف بمنتجات المشاركين وطاقاتهم الإنتاجية والتصديرية.وبرزت خلال المعرض صناعات سعودية وخليجية وعربية متعددة: من الإكسسوارات والملبوسات والتحف والمفروشات المنزلية والتصاميم المختلفة.وحظيت فعالية "أنا جزء" الفنية بإعجاب الحضور الذي أشاد بمجسمات الرأس ثلاثية الأبعاد التي بلغ عددها 32 مجسما، من إنتاج 28 فناناً وفنانة من شباب الوطن طرحوا فيها نظرتهم الفنية الخاصة، كما لقيت الفعالية دعما ملحوظا من خلال بيع عدد كبير من المجسمات التي يعود ريعها للخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة الخيرية للرعايا الصحية المنزلية للمرضى المحتاجين.//انتهى//20:37ت م0075