نيويورك 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واساعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة عام واحد.وأوضح المجلس في بيان صحفي اليوم، أن القرار الجديد المقتضب رقم 2636 ينص على تمديد ولاية يونيتامس حتى 3 يونيو 2023، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل تقديم تقارير إلى مجلس الأمن كل 90 يوما حول تنفيذ ولاية يونيتامس.وأكد مجلس الأمن الدولي جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، مشدداً على التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، واصفا القرار على أنه "تمديد تقني" للتدابير الواردة في القرار 2579 المؤرخ 3 يونيو 2021، والذي جدد ولاية يونيتامس مؤخراً.//انتهى//21:00ت م0076