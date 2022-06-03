بريدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسعقدت لجنة المرافق العامة بمجلس منطقة القصيم أمس، اجتماعها الدوري برئاسة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وذلك بمقر الأمانة ببريدة .وتناول الاجتماع المشاريع المقترحة لأمانة المنطقة وشؤون الإسكان وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية و وحدة أعمال المياه، بالإضافة إلى دراسة طلبات الموافقة على تنمية عدد من التجمعات السكانية .// انتهى //22:22ت م0080