عام / لجنة المرافق العامة بمجلس منطقة القصيم تعقد اجتماعها الدوري
الجمعة 1443/11/4 هـ الموافق 2022/06/03 م واس
بريدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس
عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس منطقة القصيم أمس، اجتماعها الدوري برئاسة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وذلك بمقر الأمانة ببريدة .
وتناول الاجتماع المشاريع المقترحة لأمانة المنطقة وشؤون الإسكان وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية و وحدة أعمال المياه، بالإضافة إلى دراسة طلبات الموافقة على تنمية عدد من التجمعات السكانية .
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22:22ت م
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