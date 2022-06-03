الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واساختتمت منظومة الصناعة والثروة المعدنية مشاركتها في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي أقيم في الرياض بتنظيم من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك خلال الفترة من 29 – 31 مايو 2022م.وتضمنت مشاركة جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، استعراض جهودها الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية وفق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك التعريف بالتصحر وأثره على الغطاء النباتي وتوعية الزوار في كيفية استخدام أفضل الطرق للحد من أخطاره.وكان معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قد أصدر خلال شهر مايو 2021م، قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني.ويسعى المجلس إلى إحداث أثر اجتماعي واقتصادي وخلق بيئة جاذبة ومبتكرة من خلال تطوير وتنفيذ حلول مستدامة في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة للمجتمعات المجاورة لقطاعي الصناعة والتعدين.ويهدف المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير الذي اختتمت أعماله الثلاثاء الماضي، إلى استعراض أبرز التقنيات الحديثة في مجال مكافحة التصحر بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية، وذلك للحد من آثار التصحر ودعم جهود المملكة للمحافظة على المناخ وفق مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.// انتهى //22:25ت م0081