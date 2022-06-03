الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسيفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا، مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال في الكويت خلال الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل، وسيلاقي الأخضر، نظيره الفلسطيني في افتتاح مباريات البطولة في تمام الساعة الرابعة مساءً على صالة نادي النصر الكويتي.وأنهى الأخضر تحضيراته للمباراة بإقامة حصة تدريبية على صالة نادي كاظمة الكويتي بقيادة المدرب أندرو بلازا، الذي رسم الخطة التي سينتهجها في المباراة وتطبيقها في الحصة التدريبية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة.من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا بكافة ممثلي المنتخبات تم خلاله توضيح آلية حسم اللقب، وشروط ولوائح وتعليمات البطولة، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات في جميع المباريات.// انتهى //22:28ت م0082