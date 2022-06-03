الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستشاركُ هيئةُ الأفلام في الدورة الثامنة من مهرجان "أفلام السعودية" التي تُقام في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران خلال المدة من 2 إلى 9 يونيو 2022م، حيث تقدم الهيئة الدعم لتنظيم المهرجان، بالإضافة إلى مشاركتها بجناح يوفُّرُ لزوار المهرجان وصنَّاع الأفلام معلومات عن الجهود التي تبذلها الهيئة في رحلة بناء قطاع الأفلام في المملكة.وتقدمُ هذه الدورة من المهرجان باقة واسعة من الأفلام السعودية الجديدة بمختلف القوالب الروائية والوثائقية والرسومية، إضافة إلى ندوات سينمائية، وورش تدريبية.كما سيستضيفُ المهرجانُ أكثرَ من 300 ضيف من المتخصصين في صناعة الأفلام من المملكة ودول العالم، إلى جانب شركات الإنتاج والمنتجين، كما يحتفي المهرجانُ هذا العام بإصدار وترجمة 14 كتاباً في المعارف السينمائية.وسيُكرِّم المهرجانُ في دورته الثامنة السينمائي السعودي الراحلَ خليل بن إبراهيم الرواف الذي يُعدُّ أولَ ممثل عربي يعملُ في هوليود، والمنتج والمخرج الكويتي الراحل خالد الصديق الذي يعدُّ رائد الحركة السينمائية الكويتية، بفيلمه التأسيسي "بس يا بحر".يُذكر أن مهرجان "أفلام السعودية" يعدُّ من أهم المهرجانات السينمائية السعودية، مُنذ انطلاقه عام 2008م، حيث أصبح على مدى دوراته السبع السابقة منصة رئيسية للفيلم السعودي، ووجهة سنوية لصنَّاع الأفلام السعوديين بمختلف تخصصاتهم الفنية والإبداعية.// انتهى //23:12ت م0085