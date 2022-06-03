جدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسجذبَ موسمُ جدة زوار حديقة الأمير ماجد أمس، بفعاليات "الليلة الهندية " ضمن برامج الموسم الثقافية الإسبوعية التي تستضيفها الحديقة وتضمنت العديد من العروض الفنية والشعبية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة الهندية العريقة.وشهدت "الليلة الهندية" حضوراً كبيراً من الزوَّار من الهند امتلأت بهم مواقع وساحات الحديقة، كما شهدت حضوراً من مختلف الجنسيات وتفاعلاً كبيراً مع العروض الفنية وأداء الفرق العارضة التي أضفت أجواء بهيجة بطابع هندي مميز، وسط كرنفال من الفرح والتنوع الذي يعكس الحضارة الهندية وثقافتها الغنية.وتضمَّنت فعالياتُ الليلة الهندية فقراتٍ فنيةً متنوعةً وعروضاً فلكلوريةً وفعالياتٍ حيَّةً بمشاركة فنانيين وموسيقيين وفرق استعراضية متخصصة في الفنون الشعبية الهندية.واستمتعَ الزوَّارُ بالخدمات والتجهيزات والفعاليات التي تشهدها حديقة الأمير ماجد، وماتوفره من مطاعم ومتاجر ومناطق عروض وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح على وجوه الأسر والأطفال.وتستقبلُ حديقةُ الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المتنوعة، وسط تكامل في الخدمات وتنوع في الفعاليات.// انتهى //23:26ت م0087