الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستنظمُ هيئةُ الأفلام غداً، لقاءً مفتوحاً يجمعُ الرئيسَ التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله آل عياف بشركات الإنتاج الوطنية وصنَّاع الأفلام السعوديين من مختلف المجالات الفنية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، ضمن أنشطة الهيئة في مهرجان "أفلام السعودية".وسيتناولُ اللقاء احتياجات الناشطين في قطاع الأفلام من مؤسسات وأفراد والتحديات التي تواجههم، وأوجه دعم الهيئة لهم، وجهودها لتطوير القطاع، والآفاق التي تحملها صناعة الأفلام في المملكة، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات كافة التي ترد في أذهان صنَّاع الأفلام.ويأتي اللقاء انطلاقاً من حرص هيئة الأفلام على تعزيز التعاون والتواصل مع شركات الإنتاج المحلية التي تعدُّ الركيزةَ الأساسيةَ لتطوير قطاع الأفلام واحتضان مواهبه ونقلها إلى العالمية.كما يستهدفُ اللقاء الناشطين في القطاع من مختلف المجالات الإبداعية كالمخرجين والممثلين والكتابِ والمنتجين، حيث تعمل الهيئة على تلبية احتياجاتهم، وتوفير كل المُمكّنات التي تساعدهم على الإسهام في بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي، قادر على منافسة الأسواق المحلية والعالمية.// انتهى //23:27ت م0088