الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واستختتم يوم غدِ بطولة المملكة للبراعم للكرة الطائرة بلقاء يجمع بين الخويلدية والأهلي على نهائي الكأس، وذلك في اللقاء الذي يقام على صالة نادي الاتفاق عند الساعة الـ 2 ظهراً.وفي مباريات نصف النهائي نجح الأهلي من تجاوز الفتح بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة تغلب الخويلدية على اليرموك.وتقام عند الساعة الـ 1 ظهرًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تجمع الفتح واليرموك.يُذكر أن البطولة شارك فيها 12 فريقاً قسمت إلى ثلاث مجموعات لعبت بنظام الدوري من دور واحد.// انتهى //23:28ت م0089