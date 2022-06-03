رياضي / الخويلدية والأهلي على نهائي بطولة البراعم للكرة الطائرة
الجمعة 1443/11/4 هـ الموافق 2022/06/03 م واس
الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس
تختتم يوم غدِ بطولة المملكة للبراعم للكرة الطائرة بلقاء يجمع بين الخويلدية والأهلي على نهائي الكأس، وذلك في اللقاء الذي يقام على صالة نادي الاتفاق عند الساعة الـ 2 ظهراً.
وفي مباريات نصف النهائي نجح الأهلي من تجاوز الفتح بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة تغلب الخويلدية على اليرموك.
وتقام عند الساعة الـ 1 ظهرًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تجمع الفتح واليرموك.
يُذكر أن البطولة شارك فيها 12 فريقاً قسمت إلى ثلاث مجموعات لعبت بنظام الدوري من دور واحد.
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23:28ت م
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