الرياض 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مباراته الثالثة ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون"، وذلك ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، ويلاقي الأخضر منتخب بنما في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا "الثالثة مساءً بتوقيت المملكة"، على ملعب لاتر دي تينيغي في مدينة أوباني الفرنسيةزوعلى الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، بعدها قُسم اللاعبون إلى مجموعتين، حيث أجرت المجموعة الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت المجموعة الأخرى تمرين الاستحواذ على الكرة.يُذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، وضعت الأخضر على رأس المجموعة الأولى وإلى جواره منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.// انتهى //23:31ت م0090