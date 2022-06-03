نيويورك 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسسجَّلَت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 348.58 نقطة إلى 1.05% ليغلق عند 32899.70 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 68.28 نقطة إلى 1.63% إلى 4108.54 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 304.17 نقطة إلى 2.47% إلى 12012.73 نقطة.// انتهى //23:37ت م0092