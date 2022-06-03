اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلقُ على انخفاض
الجمعة 1443/11/4 هـ الموافق 2022/06/03 م واس
نيويورك 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واس
سجَّلَت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 348.58 نقطة إلى 1.05% ليغلق عند 32899.70 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 68.28 نقطة إلى 1.63% إلى 4108.54 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 304.17 نقطة إلى 2.47% إلى 12012.73 نقطة.
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