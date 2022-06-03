جنيف 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واساُختتِمَت الجولةُ الثامنةُ من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم بمشاركة اللجنة الدستورية السورية المصغرة المكونة من ٤٥ شخصيةً يمثلون بالتساوي المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني.وناقَشت الجولةُ 4 مبادئ دستورية جديدة، هي الإجراءات القسرية أحادية الجانب من الناحية الدستورية ، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها ، وسيادة الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية، والعدالة الانتقالية.وأشار المبعوثُ الدوليُّ للأزمة في سوريا جير بيدرسون في ختام المحادثات إلى أنه اتفق مع الرئيسين المشتركين لوفدي المعارضة والنظام على أهمية إيجاد سبل لتسريع العمل لتحقيق نتائج.يذكر أن الجولة التاسعة من المحادثات ستُعقدُ في جنيف خلال المدة من 25 إلى 29 يوليو 2022م.//انتهى//23:57ت م0093