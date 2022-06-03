شرم الشيخ 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسواصلت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمالها لليوم الثالث على التوالي، بعقد مجموعة من الجلسات.وتناولت جلسة "تمويل التنمية المستدامة: من منظور مستدام والتعافي الشامل لمستقبل مرن"، الاستفادة من قنوات التمويل المبتكرة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التمويل بشكل أفضل مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية، وأطر التمويل الوطنية المتكاملة، وطرق توسيع نطاق الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة للدول النامية، بالإضافة إلى أدوات إدارة الديون المبتكرة التي يمكن استخدامها لضمان الإدارة المستدامة للديون وهيكل الديون.وناقشت جلسة "التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من أجل المياه، والطاقة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الأدوات المالية المتاحة لدعم الدول الأعضاء في مواجهة تحديات التكيف والتخفيف في قطاع المياه، ونوع الدعم الذي يمكن أن يقدمه شركاء التنمية لمساعدة الحكومات على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية لمعالجة ضغوط المياه المرتبطة بالمناخ، والحلول المتاحة للدول للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته أثناء معالجة تحديات التنمية الرئيسة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة في العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه.وبحثت جلسة "تسريع التعافي وتقليل التفاوتات: تجديد مسار التنمية المستدامة نحو عام 2030"، التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب جائحة كورونا، الدروس المستفادة من الوباء لصياغة سياسات اجتماعية اقتصادية وطنية وعالمية ذكية وشاملة.وتطرقت جلسة "تطور التجارة نحو التعاون الإقليمي والاستدامة والشمولية"، إلى أهمية التجارة الدولية للاستجابة للصدمات، والمكاسب التي تحققت في الحد من الفقر، وزيادة تعزيز التجارة والاستثمار عبر الحدود لخلق بيئة مواتية للنمو المستدام.//انتهى//00:01ت م0001