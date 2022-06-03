جدة 04 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 03 يونيو 2022 م واسشهدت حديقةُ الأمير ماجد اليوم، فعاليات "الليلة البنجلاديشية " ضمن برامج موسم جدة الثقافية الإسبوعية التي تشهدها الحديقة وأقيمت خلالها العديد من العروض الفنية والشعبية التي تمثل الثقافة البنجلاديشية.وقدَّم المشاركون في العروض الفنية ألواناً مختلفة تعبر عن الثقافة البنجلاديشية؛ وسط حضورٍ كبير على مسرح الفعاليات، كما قدمت العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية المتنوعة التي تفاعل معها الحضور.واستمتع الزوار بعروض فرقة لافلو للفنون الشعبية وهي تؤدي فقراتها الفلكلورية الشعبية، إضافة إلى اشتمال الفعاليات على معرض للثقافة والفنون وعروض فلكلورية بنجلاديشية، وفعاليات حية بمشاركة فنانيين وفرق استعراضية متخصصة في الفنون الشعبية البنجلاديشية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة للزوار داخل الحديقة من مطاعم ومتاجر ومناطق عروض وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح والبهجة على وجوه الزوار والأسر والأطفال من مختلف الجنسيات.يُذكر أن تستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، التي تضم العديد من المتاجر ونافورة راقصة، إلى جانب منطقة عروض وألعاب تمنح الزوار رحلة عائلية مشوقة.// انتهى //00:04ت م0002