جنين 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين من جنين على حاجز زعترة جنوب نابلس، ونصبت حاجزاً عسكرياً غرب جنين وأعاقت حركة المواطنين.وأفادت مصادرُ أمنية في جنين أمس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إحسان غالب حجازي وصهيب ماهر أبو عبيد من جنين، أثناء مرورهما على حاجز زعترة.فيما نصَبَت قواتُ الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية زبوبا غرب جنين، وأوقفت المركبات وفتشتها وأعاقت حركة المواطنين، وكثفت قوات الاحتلال من وجودها في محيط قرى وبلدات جنوب وشمال شرق جنين.//انتهى//00:14ت م0003