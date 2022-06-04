ينبع 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسعقدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع اللقاء السابع لنادي المعلمات تحت شعار ( ويبقى الأثر ) حضوريا وعبر تطبيق zoom ، والذي نفذهٌ مكتب تعليم شمال ينبع ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنات" أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام والقيادات التربوية والمعلمات بمدارس المحافظة ، بهدف تكريم شاغلات الوظائف التعليمية المتقاعدات للعام ١٤٤٣هـ .وأوضحت رئيسة الشؤون المدرسية بمكتب تعليم شمال ينبع أسماء الرفاعي بأن نادي المعلمات له دور فاعل في تبادل المعارف وتناقل الخبرات بين المعلمات، وذكر أهم المبادرات والإنجازات خلال مسيرة المتقاعدات التعليمية، والنصائح العامة والركائز الأساسية التي يجب أن تتحلى بها المعلمة أثناء تأدية مهامها التعليمية .وتضمن اللقاء مناقشة ورقة عمل تناولت "مواقف وتحديات" قدمتها القائدة التربوية نهاية العلوني، فيما ناقشت المشرفة التربوية فاطمة القبساني ورقة عملها بعنوان "خصائص عمرية وسلوكيات إيجابية"، وقدمت مزنة القاضي ورقة عمل بعنوان "رحلة معلمة"؛ ثم اختتم اللقاء بتكريم المتقاعدات وتسليمهن شهادات الشكر والهدايا التذكارية.الجدير ذكره أن نادي المعلمات هو أحد مبادرات مكتب تعليم شمال ينبع والذي يهدف إلى إيجاد مجتمع مهني متميز من خلال الارتقاء بدور القيادات التعليمية والمعلمة كعنصر فاعل في العملية التنموية بتدريبها وتأهيلها وفق احتياجاتها المهنية، إضافة إلى تكوين علاقات إيجابية بين المعلمات ورفع كفاءة المعلمات المهنية، وتحقيق التكامل بين منسوبات المدارس ومكتب تعليم شمال ينبع، ونشر ثقافة نادي المعلمات وإبراز دور المعلمات وتكريمهن في يوم المعلم العالمي.// انتهى //05:09ت م0009