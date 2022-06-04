جدة 5 ذو القعدة 1443هـ الموافق 4 يونيو 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملكة مارجريت الثانية، ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:55ت م0016