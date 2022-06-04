الرباط 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن فتح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المجال أمام المغاربة المسجلين لأداء مناسك الحج لهذا العام، من أجل أداء المصاريف بالنسبة للأشخاص المستوفين للشروط المعلن عنها سابقا.وتناقلت صحف السبت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أكد أن المغرب يعد من البلدان التي أحرزت تقدما ملحوظا في مجال الحريات الدينية، بفضل عمل الحكومة والمجتمع الأهلي والمواطنين.واهتمت الصحف بإعلان المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جروندبرج، عن تمديد الهدنة الحالية في البلاد لشهرين إضافيين وذلك قبل ساعات من انتهائها.// انتهى //10:59ت م0017