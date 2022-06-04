إسلام آباد 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي الحكومة الباكستانية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومطالبة رئيس الوزراء شهباز شريف من الشعب بدعم الإجراءات الحاسمة التي تتخذها حكومته للتعامل مع تأثير موجة التضخم العالمية على الاقتصاد الباكستاني.واهتمت بنجاح الحكومة الباكستانية في التوصل إلى هدنة لأجل غير مسمى مع حركة طالبان باكستان، لإنهاء التوتر الأمني الذي تشهده المناطق الشمالية الغربية من البلاد منذ نحو عقدين.وسلطت الضوء على تحديات أزمة تغير المناخ التي تواجهها باكستان، وتأثيراتها السلبية على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، واستعانة السلطات الباكستانية بالتقنيات الحديثة للتعامل معها.وتناولت صحف إسلام آباد متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها طلب حكومة سريلانكا مساعدة طارئة من الأمم المتحدة لإعادة تشكيل مخزونها من المواد الغذائية الأساسية، وحدوث نزاع مسلح بين حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان، وإصابة سبعة أشخاص بجروح جراء حريق بمصنع للكيماويات في الهند.// انتهى //10:59ت م0018