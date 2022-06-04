تونس 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى لقاء وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية سوزوكي تاكاو وذلك خلال زيارة يقوم بها حاليا لليابان ، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتطويرها وتنويعها في المجالات كافة.ليبيًا، كتبت صحف السبت عن ترأس فتحي علي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة المؤقت من مدينة سرت، مشيرة إلى تأكيد المكتب الإعلامي برئاسة الحكومةأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حضر الاجتماع إلى جانب رئيس ديوان البرلمان ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، حيث شدد باشاغا على ضرورة تقيد والتزام جميع المؤسسات السيادية للدولة الليبية بتعليمات حكومته وحدها، مطالبا النائب العام بالتحرك إزاء أي مخالفة لتلك التعليمات من طرف من لا يتقيد بها.وتناقلت اعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، أمس تسجيل حالة إصابة واردة بمرض جدري القرود، موضحة في بيان لها أن الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية، رُصدت في إطار البروتوكول الموضوع في المغرب منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي.// انتهى //11:16ت م0019