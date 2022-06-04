الدمام 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على كافة البلديات، الاستمرار باستخدام الآلية الحديثة التي استحدثتها الأمانة، لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمس "إشعارات" باستخدام المسح الضوئي" الباركود" لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وكافة منافذ البيع.وأوضح أن الأمانة عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي أشعرت من خلال شعار "المسح الضوئي" بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة و الإجراءات، يهدف إلى رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، ورفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.وتأتي هذه الخطوة لتغيير مفهوم إجراءات الإغلاقات التقليدية، ويجري من خلال استخدامها بأنظمة المسح الضوئي "الباركود" لتعرف على نوعية المخالفة، كما جرى تخصيص خمس ألوان لكل نوع مخالفة سجلت على المنشأة المغلقة، حيث يرمز كل لون ما بين إغلاق بسبب تسمم غذائي، أو الاشتباه بحالات التسمم غذائي، أو إغلاق لإعادة تأهيل المنشأة، أو مخالفة بسبب فتح المنشأة دون الحصول على التراخيص، أو جرى إغلاقها لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.//انتهى//12:28ت م0023