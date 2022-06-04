جدة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساستعادت أمانة محافظة جدة أكثر من 2.440 مليون م2 من الأراضي الحكومية شرق مخطط الصالحية التابع لنطاق بلدية طيبة الفرعية، بعد رصد إحداثات تمثلت في إنشاء أسوار مخالفة.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت إزالة الإحداثات والتعديات كافة، مشيرة إلى أن متابعة مواقع التعديات تجري بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثات مرة اخرى ، داعية المواطنين للتعاون بالإبلاغ عن المخالفات والتعديات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق البلاغات بلدي 940 لمعالجة الملاحظات البلدية.// انتهى//12:28ت م0024