الخرطوم 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعتماد مجلس الأمن الدولي أمس، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) مدة عام، حتى 3 يونيو 2023.وأشارت إلى تظاهر آلاف السودانيين في أنحاء البلاد ،أمس، لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، في يونيو 2019، والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.وأخبرت صحف السبت عن بدء نائب رئيس جمهورية جنوب السودان معالي جيمس واني إيقا أمس زيارة رسمية إلى السودان تستغرق يومين، يلتقي عددا من المسؤولين السودانيين لإطلاعهم على التقدم المحرز في إتفاقية السلام في جنوب السودان .وأولت اهتماما بحضور وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تدشين مشروع عمليات العيون المجانية بولاية جنوب دارفور غربي السودان الذي تنفذه مؤسسة البصر العالمية قطاع السودان بدعم من المملكة.وتطرقت إلى مشاركة رئيس المفوضية السودانية لحقوق الإنسان دكتور رفعت مرغني عباس في الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي بحث تنسيق أساليب عمل اللجان كما جرى تبادل الآراء حول مراجعة الجمعية العامة نظام هيئات المعاهدات في عام 2020.// انتهى //13:00ت م0026