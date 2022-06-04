الحديدة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 18 حتى 24 مايو 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه الصالحة للاستخدامالمنزلي، و367.500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 25 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //13:05ت م0028