غزة- جنين 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين اثنين شرق قطاع غزة وفلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى اعتقلت مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق القطاع, فيما داهمت منزل شاب فلسطيني في بلدة جبع جنوب جنين واعتقلته .كما اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة صيادين فلسطينيين في بحر محافظتي غزة وشمالها, والاستيلاء على قاربي الصيد الخاص بهم.// انتهى //13:18ت م0033