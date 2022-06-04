حضرموت 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واسنظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في مديريتي تريم وسيئون بمحافظة حضرموت ورشة عمل تضمنت عرض منتجات المستفيدين من مختلف القطاعات في مشروع التدريب والدعم على المهارات المهنية والتجارية في اليمن، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.يذكر أن المشروع يهدف إلى تحسين سبل العيش للشعب اليمني الشقيق بجميع فئاته وأطيافه وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم، وتعزيز فرص عملهم ومشاركتهم في الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى توفير سبل العيش الكريم لهم.//انتهى//13:22ت م0034