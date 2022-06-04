الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واساختتمت لجنة فتيات الكشافة بجمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم، مُخيم الفتيات لتطوير المهارات، الذي نظمته اللجنة بمشاركة 35 قائدة كشفية من مختلف المناطق والمحافظات والقطاعات الكشفية، في الفترة من 3 – 5 / 11 / 1443هـ، بمقر النادي الرياضي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض.وأوضحت مفوضة تنمية المراحل باللجنة قائدة المخيم ريم بنت علي أبوالحسن، أن المخيم تضمن التدريب على الكثير من المهارات والتعرف على السياسات الكشفية، حيث اشتمل البرنامج على التعريف بالسياسة العالمية والمحلية للحماية من الأذى، وعقد ورشة عمل للسياسة الكشفية السعودية لبرامج الشباب، والتعرف على الزي الكشفي ومكوناته، ومهارات استخدام الحبال، والتحية الكشفية والنداءات والتشكيلات، والعمل في المجموعات الصغيرة، وحياة الخلاء، والرحلة الخلوية نظرياً وعملياً.كما تضمن البرنامج الزيارة الصباحية، والتخييم نظرياً وعملياً، والتعرف على أنشطة المعسكرات، وحفلات السمر، والتنظيمات الإدارية للوحدة الكشفية، والقياسات والتقديرات، وحفلات الوعد والانتقال والألعاب الكشفية، والملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير.// انتهى //13:24ت م0035